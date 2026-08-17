На Западе узнали о подготовке Ирана к новому витку войны

Иран не верит в продолжение переговоров с Вашингтоном и готовится к новому этапу военных действий.

Тегеран считает, что любые инициативы США и Израиля по поводу прекращения огня – это всего лишь желание снизить напряжение на глобальных рынках и выиграть время для подготовки к новой войне. Иран готов дать решительный отпор и не ослабляет хватку в конфликте,

Эта ситуация свидетельствует о глубоком взаимном недоверии, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных чиновников и разведывательные данные.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В июне стороны конфликта подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий. Но в июле ситуация обострилась после ударов США по Ирану, обвинив его в нарушении договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.