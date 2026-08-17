Подробности смерти Хайден Панеттьери: за сутки до трагедии улетела с женихом из Лос-Анджелеса

Звезда сериалов "Нэшвилл и "Вспоминая Титанов" Хайден Панеттьери скончалась в возрасте 36 лет. Обстоятельства смерти бывшей возлюбленной Владимира Кличко держат в тайне.

"С глубокой печалью мы сообщаем о трагической кончине нашей любимой Хайден. Она была невероятным светом и настоящей силой природы, которая приносила неизмеримые любовь и радость всем, кто её знал, — и миллионам людей, которые видели её на экране", — заявил представитель актрисы в беседе с ABC News.

Обстоятельства смерти актрисы держат в секрете. Но уже установлено, что накануне гибели Хайден со своим возлюбленным Брайаном Хикерсоном улетели из Лос-Анджелеса на юг страны. Тогда актриса чувствовала себя хорошо.

В беседе с TMZ правоохранительные органы США сообщили, что 16 августа полиция выезжала на происшествие, связанное с Панеттьери, и в настоящее время проводится расследование того ЧП. Кроме того, источник, близкий к Хайден, сообщил журналистам, что в течение последнего года она жаловалась на боли в спине.

Семья актрисы не дает комментариев о произошедшем. Родители звезды сериалов попросили с уважением отнестись к их горю и не задавать вопросов.

Напомним, что в декабре 2014 года Панеттьери родила своего единственного ребёнка — дочь Кайю Евдокию Кличко. Отцом девочки стал Владимир Кличко. В 2018 году актриса передала боксеру полную опеку над их дочерью, поскольку проходила лечение от послеродовой депрессии и зависимости.

Дочь звезды "Нэшвилла", которой сейчас 11 лет, с тех пор живёт со своим отцом. Всего за несколько месяцев до своей смерти Панеттьери назвала это решение "самым мучительным опытом".

"Если я буду бороться, если я пойду на войну из-за этого, это навсегда нанесёт вред моему ребёнку. Я сказала: “Знаете что? Пусть она растёт здесь”. Я знаю, что она в безопасности. Я знаю, что о ней хорошо заботятся… И я также знала, что однажды она вернётся ко мне", — и объяснила актриса в интервью Fox News.

Отметим, что в своих мемуарах, выпущенных в мае 2026 года, Хайден призналась, что помимо проблем с зависимостью и послеродовой депрессией, она переживает очень большое горе — смерть младшего брата. Он скончался в 2023 году в возрасте 28 лет.

Семья сообщала, что молодой мужчина умер "из-за кардиомегалии (увеличенного сердца) в сочетании с осложнениями аортального клапана". Через год после ухода брата актриса дала эмоциональное интервью журналу People: "Он был моим единственным братом, и моей задачей было защищать его. Когда я его потеряла, мне показалось, что я потеряла половину своей души".