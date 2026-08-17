Порошину и Бойко сняли вместе после тайной свадьбы

Совместное фото Марии Порошиной и Ярослава Бойко после новостей о тайной свадьбе появилось в Сети. Снимок опубликовала сама популярная актриса.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Мария Порошина выложила фотографию с юбилей кинокомпании, которая снимала сериал "Всегда говори "всегда", где главные роли как раз и исполнили Бойко и Порошина.

На снимке Мария и Ярослав буквально светятся от счастья. С ними запечатлена и актриса Татьяна Абрамова, она тоже снималась в этом сериале.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

К слову, именно после выхода этого фильма на экраны и стали ходить упорные слухи о романе Ярослава и Марии. Отметим, что долгие годы Бойко и Порошина жили разными жизнями: каждый строил свое личное счастье отдельно друг от друга. И лишь недавно они наконец соединились.

Напомним, недавно стало известно о тайной свадьбе Марии Порошиной и Ярослава Бойко. Якобы актеры наконец официально оформили отношения после многолетнего романа. В близком окружении сообщили, что торжество прошло скромно, в узком кругу. Якобы поженились Порошина и Бойко еще в начале года. После свадьбы артисты стали жить у знаменитой актрисы.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>