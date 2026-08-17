Американские военные эмоционально выгорели из-за конфликта с Ираном

США и Южная Корея сегодня приступили к очередным совместным учениям - одним из самых крупных за последнее время. В них участвуют 18 тысяч военных.

Правда, как сообщили местные СМИ, число тренировок уменьшили. Ранее Дональд Трамп распорядился сократить масштаб манёвров. Объяснив свое решение дороговизной, а также нежеланием подавать враждебный сигнал КНДР.

Глава Белого Дома заявил, что у него очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном, а Пхеньян не представляет угрозы и проявляет уважение к Вашингтону. Но, возможно, главная причина кроется в другом - Южная Корея отказалась присоединиться к операции против Ирана, о чем злопамятный Трамп сообщил отдельно.

От затянувшегося конфликта США с исламской республикой страдают американские военные. По данным СМИ, несколько моряков авианосца "Авраам Линкольн" пытались выпрыгнуть за борт из-за чрезмерной нагрузки и эмоционального истощения. Оценить моральный дух бойцов отправился лично глава Центрального командования Брэдли Купер. После инспекции он признал усталость экипажа, который должен был вернуться домой ещё в мае. Но отметил, что все прежние проблемы решены и моряки продолжают работать в полную силу. Тем не менее, авианосец отозвали из региона. Вместо него на Ближний Восток направляется другой боевой корабль - "Джордж Вашингтон".