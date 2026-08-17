Жители острова около Афин оказались в огненной ловушке

Новые жертвы природных пожаров в Греции. Два человека погибли на острове Саламин недалеко от Афин. Они оказались в огненной ловушке и не успели выбраться. Еще 10 получили ожоги.

Пламя охватило поселок накануне. Уничтожены дома и машины. Власти объявили эвакуацию. Сотни людей вывозят по морю в безопасные районы. Тяжелая ситуация - во Франции, Черногории, на Кипре.

В бельгийском заповеднике полностью выгорели 3 тысяч гектаров. Это один из крупнейших природных пожаров в истории страны. Жители ближайших населенных пунктов также получили предписание об эвакуации. Помощь в тушении уже оказывают Нидерланды. Германия обещает прислать спецтехнику.