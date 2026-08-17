"Не просто учатся — создают будущее": московские студенты строят значимые объекты по всему миру

Московские студенты активно работают на крупнейших стройках не только в России, но и за рубежом. На территории нашей страны молодежь участвует в реализации значимых объектов в столице, на территории Московской, Ленинградской и Магаданской областей, в Камчатском и Приморском крае, Якутии и Ямало-Ненецком автономном округе.

Кроме того, студенты, успешно прошедшие отбор, представляют Москву на строительстве атомных электростанций в Турции, Египте, Венгрии и Бангладеш. Некоторые из них даже заняли руководящие должности.

"Наши студенты не просто учатся, они создают будущее, совмещая теорию с практикой на масштабных стройках. Это уникальная возможность для каждого стать профессионалом и лидером уже во время учебы", – заявила руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина.