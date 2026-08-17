Собянин: Пассажиры совершили более 400 млн поездок на МЦД-3 за три года

Ровно три года назад запустили движение по Третьему московскому центральному диаметру. Новая линия наземного метро связала десятки районов столицы и Подмосковья.

Как отметил сегодня в официальном блоге мэр мегаполиса Сергей Собянин, маршрут быстро стал одним из самых востребованных. По нему совершают почти 500 тысяч поездок в день. За три года полностью обновили составы - пассажиров перевозят современные и технологичные модели - "Иволги", "Ласточки" и "Корольки".

Вблизи станций МЦД-3 строятся жилые комплексы, деловые центры, создаются рабочие места. Кроме того, диаметр планируют интегрировать в масштабный президентский проект - высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва - Санкт-Петербург, две остановки которой станут пересадочными на МЦД-3.