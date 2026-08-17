Фильм "Я тоже русский" сняли при участии ЛДПР

Культурный код и нравственные основы, которые объединяют народы России - в центре внимания фильма "Я тоже русский". Картину сняли при участии партии ЛДПР.

На пресс-конференции работу представил её председатель Леонид Слуцкий. Он отметил, что особенно остро стоит вопрос национальной самоидентичности и будущего русского народа. Отдельное внимание при этом уделил демографической политике и доступности жилья для семей с детьми, а также возвращению соотечественников в страну, предложив запустить специальную программу. Политик также выразил мнение, что фильм найдёт отклик у многих зрителей.

"Большая часть, уверен, зрителей в себе найдут отражение, каждый для себя будет являться отражением сегодняшнего русского мира, вызовов, которые перед ним стоят, и задач, которые нельзя откладывать нашим детям и нужно решать уже сегодня", - отметил Леонид Слуцкий.