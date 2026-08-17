На Чукотке готовятся к масштабной операции по спасению серого кита

Масштабную спасательную операцию готовят на Чукотке. В бухте Комсомольская местные жители обнаружили серого кита, который запутался в рыболовных сетях и приплыл к берегу - видимо, в поисках не только еды, но и помощи. Однако своими силами специалисты округа вызволить морского гиганта не могут и ждут подкрепления из других регионов.

Прикованный к берегу серый кит двигается непривычно медленно. Чайки уже не боятся и бесстрашно осаждают пленника в бухте Комсомольская у чукотского посёлка Провидения. Канаты рыболовного невода врезались в тело, и с этой болью кит живёт давно: снасти успели обрасти балянусами - мелкими рачками.

"Мы обнаружили, что на теле кита есть порезы многочисленные. Ровная линия вдоль всего тела кита, на ротовой части в районе рта тоже есть порез, и на всех этих порезах находятся китовые вши-эктопаразиты", - рассказал Максим Антипин, заместитель директора национального парка "Берингия".

К самому берегу он приплыл, как обычно, в поисках пищи - серые киты добывают беспозвоночных, обитающих в грунте. Исполина, запутавшегося в неводе, жители обнаружили в начале августа - и сразу сообщили в национальный парк "Берингия". Но своими силами местные специалисты справиться не могут.

"До сих пор серый кит у нас является промысловым видом, на Чукотке добывают серого кита, и есть вероятность, что серый кит будет сопротивляться, потому что он же не понимает, что его пытаются спасти от рыболовных снастей, но в этом основная опасность", - рассказал Максим Антипин.

Да и вообще в стране еще ни разу не было такого случая - вызволить из сетей серого кита. А вот горбатого спасали волонтёры Сахалинской группы "Друзья океана". К ним обратились за помощью и в этот раз. Но пока специалисты не могут добраться до Чукотки. Билетов нет. Высокий туристический сезон.

"Мы уже имеем поддержку в том, что кто-то готов лодку предоставить, кто-то - подключиться другими ресурсами, за что мы очень благодарим людей, но пока нет билетов, конечно, мы кита просто не увидим. Но мы надеемся на чудо и, как показывает практика, надо до последнего готовиться, потому что это может решиться в любой момент", - отметила Валентина Мезенцева, руководитель клуба "Бумеранг" и общественного движения "Друзья океана".

Объединились все - местные власти, жители, учёные арктического центра. И это, говорят волонтёры, уже большое дело.

"Серый кит с остатками вросшей в его хвостовую лопасть рыболовной снасти до сих пор остается в бухте Провидения, его спокойное поведение и локация остаются пока без изменений, сотрудники нацпарка "Берингия" ежедневно отслеживают состояние морского животного, прогнозируют, что с определенной степенью вероятности кит будет оставаться в прибрежной акватории Чукотского полуострова", - сообщил Сергей Кравцов, заместитель начальника управления департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа.

Серый кит находится в Красной книге России, а его промысел на Чукотке регулирует международная комиссия. Однако во всем мире представителей этого вида становится всё меньше.

Пока пленник может передвигаться и находить пищу, общаться с сородичами. Серые киты обычно подолгу остаются в одной бухте. А пока волонтёры готовятся к проведению спасательной операции и надеются, что успеют добраться до Чукотки до конца сентября. И тогда освобождённый исполин сможет уплыть на зимовку к берегам Мексики и Калифорнии.