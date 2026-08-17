Российская команда по плаванию завоевала 19 наград во Франции

Блестящую победу одержали наши пловцы на чемпионате Европы по водным видам спорта во Франции. Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев показали лучший результат в комбинированной эстафете - четыре по сто.

Всего в копилке российской команды по плаванию 19 наград. Триумфально выступили и наша женская сборная на первенстве Европы по спортивной гимнастике в Хорватии, завоевав золото в командном многоборье.

Кроме того, Ангелина Мельникова стала абсолютной чемпионкой, выиграв в первый день соревнований личное многоборье. Серебро в дисциплине также у россиянки – 17-летней Анны Калмыковой.