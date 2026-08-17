Раскрыта реакция принца Уильяма на публичное покаяние Гарри и Меган

Принц Уэльский и герцог Сассекский не общаются уже несколько лет. Гарри оскорбил не только брата, но и его жену, хотят Кейт Миддлтон всегда прекрасно относилась к деверю.

В своих мемуарах и в интервью Опре Уинфри Гарри и Меган Маркл заявили, что Кейт скандалила с американкой и намекнули, что Миддлтон делала расистские высказывания о сыне герцога Сассекского. Уильям после этого вычеркнул брата из своей жизни.

В последнее время появились разговоры о том, что Гарри и Меган готовят публичные извинения в адрес королевской семьи. Якобы парочка задумала вернуться в Лондон. По словам источника, близкого к наследнику престола, принц Уильям, "не захочет иметь ничего общего" с Гарри, даже если тот прилюдно покается.

В течение последней недели распространялись слухи о том, что принц Гарри и Меган Маркл могут выступить с публичным заявлением и извиниться перед королевской семьёй за напряжённость, которая возникла после их ухода из королевской жизни. Хотя это может помочь их отношениям с королём, вряд ли это изменит отношения между принцами.

Отвечая на вопрос о том, поможет ли публичное извинение Гарри восстановить его отношения со старшим братом, бывший королевский дворецкий Грант Харролд заявил, что, по его мнению, это ничего не изменит.

"Я не вижу никакого пути назад для этих двоих. Насколько я слышу изнутри, Уильям по-прежнему твёрдо настроен не иметь ничего общего со своим братом. Король, насколько я понимаю, действительно хочет иметь какие-то отношения, особенно со своими внуками", — заявил Харролд в подкасте The Royals Uncensored.

Хотя бывший королевский дворецкий не работает на семью с 2011 года, значительную часть времени он провёл рядом с Карлом III, который тогда был принцем Уэльским, а также с его сыновьями. В то время семья была очень близка. Это было ещё до того, как Гарри в 2020 году отказался от королевских обязанностей, а затем начал критиковать монархию в телевизионных интервью, в документальном сериале Netflix "Гарри и Меган" и в своих мемуарах "Запасной".