Шантаж и угрозы: вот как Галкин* заставил Пугачеву покинуть Россию

Алла Пугачева покинула Россию в 2022 году. Ее мужа Максима Галкина* признали иноагентом.

За границей семье артистки пришлось несладко. За четыре года Примадонна сменила несколько стран. Певица жила в Израиле, затем обосновалась на Кипре, а сейчас проводит лето в Латвии.

В кулуарах ходят слухи, что звездная пенсионерка не по доброй воле покинула Россию. Якобы молодой супруг шантажировал пожилую жену и угрожал, что если она не последует за ним, он заберет у нее детей, дочь Лизу и сына Гарри, передает "КП".

К этой версии склоняется и блогер из Юрмалы Диана. "Считаю, что Максим Галкин*, будучи молодым мужчиной, зря тронул с места Аллу Борисовну Пугачеву, у которой здоровье пострадало в связи с этим. Сорвались и дети, хотя все они очень неплохо жили в России, они имели блага", - заявила она.

Блогер отметила, что Алла Пугачева прекрасно жила, причем при любой власти, а после отъезда из России с Максимом Галкиным* все изменилось. Диана рассуждает, что Примадонна и сейчас бы на Родине не тужила, если бы не молодой супруг.

*включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

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