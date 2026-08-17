В Крыму задержали агента СБУ

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе 54-летнего россиянина, которыйсобирал данные об объектах Минобороны.

Севастопольца завербовали спецслужбы Украины через мессенджер Telegram. Получив задание от куратора, он собирал и передавал информацию о российских военных объектах на полуострове.

Помимо этого, мужчина выполнял поручения, связанные с тайниками, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В одном из схронов силовики нашли почти 500 граммов гексогена и военный электродетонатор.

Возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене и незаконном обороте взрывчатки. Севастопольцу грозит пожизненный срок. Фигурант дела арестован.

Ранее Московский городской суд приговорил россиянина Георгия Пирогова к 23 годам лишения свободы за шпионаж в пользу спецслужб Польши. Он добывал информацию о ракетных комплексах ВС России.