Счастье с третьей попытки: почему Василий Лановой смог построить семью только с Ириной Купченко

Василий Лановой скончался пять лет назад. До последнего момента с актером была его жена Ирина Купченко, хотя поначалу мало кто верил в серьезность этого романа.

Детство будущей звезды простым точно не назовешь. Он родился в семье крестьян, которые переехали в Москву и устроились работать на химическое производство. Родителям Василия приходилось вручную разливать противотанковую жидкость, наполненную токсичными веществами доверху. В итоге и мать, и отец получили инвалидность. Когда началась война, Лановому было всего семь. Село, где он гостил у бабушки с дедушкой, захватили румыны. Ужас того времени ребенок прочувствовал на себе сполна.

Однажды один из захватчиков решил развлечься, постреляв из автомата над головой Васи… После этого мальчику долго пришлось бороться с заиканием. К счастью, со временем от этой проблемы удалось избавиться с помощью песен.

В 1947-м Василий отправился в театральную студию. Природные способности будущего артиста сразу заметили. Он участвовал и побеждал в различных конкурсах самодеятельности. А после школы продолжил оттачивать мастерство в Щукинском училище. С того момента карьера развивалась семимильными шагами. За первым фильмом "Аттестат зрелости" последовала главная роль в картине "Павел Корчагин". Дальше – больше.

Личная жизнь привлекательного актера тоже забурлила именно в тот период. Во время учебы он познакомился с красавицей-артисткой Татьяной Самойловой и вскоре женился на ней. Но брак продержался всего три года, хотя, как рассказывала позже сама Татьяна, первое время они были безмерно счастливы вместе. Все сломалось, когда Самойлова сделала аборт, не желая ставить карьеру на паузу. Ее супруг, мечтавший о наследниках, счел поступок предательством и не простил.

Через три года после расставания с Татьяной Василий вновь женился. И снова на актрисе, и снова на красавице. Влюбившись в Тамару Зяблову, он красиво ухаживал и совершал яркие поступки. Например, специально для нее повторил знаменитую сцену из ленты "Алые паруса" в Ялте, где тогда у девушки проходили съемки. Конечно, сердце Тамары было покорено. Вместе они провели десять лет. Детей у них не было, но супруги не отчаивались и верили в светлое будущее, которого так и не случилось.

Вторая жена Ланового разбилась в страшной аварии. Поговаривали, что незадолго до этого Зяблова узнала о долгожданной беременности. Василий был вне себя от горя. По словам друзей, актер был бледный как полотно. Вернуть его к жизни смогла только Ирина Купченко, с которой он вместе тогда служил в Театре имени Вахтангова. За плечами у артистки тоже был несложившийся семейный союз, а потому оба оберегали новый шанс на счастье как хрупкую хрустальную вазу. Даже договорились никогда не говорить друг о друге с журналистами или любыми другими посторонними людьми. Возможно, такая интимность и была секретом их гармоничных отношений.

В 1972 году Лановой и Купченко расписались. А в 1973-м сбылась мечта актера об отцовстве – на свет появился сын Александр. Еще через три года родился Сережа. Василий Семенович наконец-то чувствовал, что реализован по всем фронтам. "Сыновья — красивые, большие, материал просто божественный", – говорил он в интервью "АиФ".

К сожалению, в 2013 году Лановому пришлось пережить еще одно горе. Его младший сын Сергей скончался от сердечного приступа. Сплотившись, Василий Семенович и его супруга преодолевали эту беду. Думали друг о друге, о старшем наследнике и о внучках. Вместе Лановой и Купченко провели 49 лет. До золотой свадьбы оставался всего год, когда легендарный артист заболел коронавирусом. Диагноз оказался роковым. Врачи до последнего сражались за жизнь любимого миллионами актера, реанимировали его и подключали к аппарату ИВЛ, но 28 января 2021 года Василий Семенович ушел. Ему было 87 лет.