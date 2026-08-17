Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Индонезии Прабово Субианто по случаю Дня независимости республики.

Как подчеркнул глава нашего государства, отношения между Москвой и Джакартой развиваются успешно и наращивание взаимовыгодных партнёрских связей будет продолжено. Как на двусторонней основе, так и в рамках БРИКС, диалога Россия - АСЕАН и других международных структур.

Владимир Путин выразил уверенность, что развитие отношений между странами в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле укрепления безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире.