"Злобный критик": Кончаловский поздравил Высоцкую и вызвал переполох

Накануне, 16 августа, свой день рождения отметила актриса Юлия Высоцкая. Одним из первых ее поздравил супруг, режиссер Андрей Кончаловский.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Андрей Кончаловский опубликовал архивную фотографию с Юлией Высоцкой и поздравил ее с днем рождения. Отметим, что артистке исполнилось 53 года.

"Друг, товарищ, партнер, злобный критик, мой подпольщик, верный защитник, бескомпромиссный борец и нежнейший соучастник всех моих преступлений… Моя бесконечная, единственная любовь моя женщина…" - обратился к имениннице Андрей Кончаловский.

Комментаторы в Сети рассыпались в поздравлениях и комплиментах. Многие пришли в восторг от слов режиссера. "Какие точные слова найдены для любимой женщины, потрясающе!" - призналась ведущая Екатерина Стриженова. "Так красиво высказались о своей жене, прекрасно. Это правда", - отметила другая подписчица.

Напомним, что Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая поженились в 1998 году. Через 20 лет они обвенчались. Ведущая стала пятой женой режиссера. У пары двое общих детей – дочь Мария и сын Петр.

Однако недавно стало известно, что несколько лет назад в звездной семье произошло пополнение. Актриса призналась, что у них есть еще одна дочь. Девочку удочерили. Малышку зовут София. Ей пять лет.

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