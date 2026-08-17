Запад в координации с украинскими структурами готовит провокации в Латинской Америке с целью обвинить Москву в якобы поставках оружия наркокартелям и другим ОПГ.

С целью провокации на территорию Колумбии, Венесуэлы и Мексики уже завозится оружие, захваченное врагом в ходе специальной военной операции (СВО), сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

"В этот раз события разворачиваются на латиноамериканской сцене <…> Планируется обвинить Россию в нелегальных поставках оружия", - отметили в разведке.

Кроме того, готовятся фейковые видео и аудиоматериалы с якобы передачей оружия через посредников.

Ранее СВР выяснила, что Киев потворствуют транзиту наркотиков из Латинской Америки в Европу ради денег и новых наемников.