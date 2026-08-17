Девочка напала с ножом на сестер в Уфе: что известно

В Уфе 16-летняя девочка напала с ножом на своих сестер 9 и 16 лет.

Инцидент произошел в квартире по улице Высотной сегодня, 17 августа. Родителей дома не было. Девушка изрезала ножом сестер, а затем скрылась с места преступления, сообщили в региональном главке МВД. Их брат 2016 года рождения не пострадал, добавили в прокуратуре.

Пострадавших госпитализировали, одна из сестер находится в тяжелом состоянии.

Нападавшую оперативно задержали. О ее мотивах не сообщается. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Тем временем на Камчатке расследуют убийство 12-летним мальчиком его ровесницы. Мальчик задушил ее на чердаке. Не исключено, что к преступлению его подтолкнула его знакомая - 14-летняя девочка.