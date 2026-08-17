Стас Садальский: "Заслуженную актрису Галину Беляеву выжили из театра"

Станислав Садальский вмешался в скандал с участием известной актрисы Галины Беляевой, прославившейся благодаря фильму "Мой ласковый и нежный зверь". Он встал на сторону артистки.

"Чудесную "русскую Одри Хепберн" заслуженную актрису Галину Беляеву выжили из театра, где она служит 43 года... Пришли новые вершители судеб, чаще всего далекие от той сферы, где им приходится руководить, и получилось то, что мы теперь видим - всеобщий бардак везде. Страшно то, что когда бездарные люди занимают посты, где они вольны “вершить “ человеческие судьбы, и они это делают так, как им хочется, не смотря на звания, заслуги и возраст своих подчиненных", - заявил Станислав Садальский на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Он высказал мнение, что можно было бы найти компромисс и "расстаться по-человечески", и пожелал артистке сил пережить "эту несправедливость".

Однако у Театра им.Маяковского своя версия событий. Как утверждает руководство, Галина Беляева на протяжении почти года регулярно отсутствовала на репетициях и брала больничные.

Говорят, конфликт начался еще в прошлом году. Тогда руководство театра убрало из репертуара спектакль "Семейный альбом", в котором была задействована Галина Беляева. Свое решение администрация объяснила невысокой художественной ценностью постановки. Актриса же была не согласна, считая вердикт необоснованным.

Высказался и супруг Беляевой. По его мнению, причина напряженности вовсе не в прогулах актрисы. Дело в том, что Беляева вместе с коллегами обращалась с письмом к городской администрации и жаловалась на тревожное состояние здания театра: проблемы с электропроводкой, системой пожаротушения и коммуникациями.

Интересно, что художественный руководитель Егор Перегудов тоже прокомментировал ситуацию. Он сообщил, что Галине Беляевой неоднократно предлагали роли в других спектаклях. Но из‑за систематических пропусков ее в итоге исключили из состава исполнителей. Причем это решение, подчеркнул Перегудов, никак не связано с жалобами на состояние театра.

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