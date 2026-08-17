Алена Апина рассказала о сокровенном: "Теперь вы знаете про меня всё"

23 августа Алена Апина отметит 62-летие. Но кто даст?! Известная певица выглядит значительно моложе. Причем артистка не скрывает, благодаря чему расцвела. Певица следит за собой: занимается спортом, правильно питается. Кроме того, она много путешествует и еще больше работает. Ее график расписан на месяцы вперед.

В преддверии дня рождения на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Алена Апина опубликовала фотографию, на которой запечатлена с велосипедом. По словам артистки, на самом деле она не особо ловко катается на этом виде транспорта. Да и плавает певица, по ее признанию, так себе.

"Вода - это мой самый страшный страх. За 15 лет проживания в Испании зашла в море от силы раза четыре. Но самый лютый ужас - это горные лыжи! На моих глазах один "смелый " человек в прыжке, в ореоле веселых снежинок приземлился прям всей своей спортивной башкой в ратрак…. Развидеть это как-то не получается. Вот. Теперь вы знаете про меня всё", - рассказала Алена Апина.

Ранее певица сообщила, что обожает шоппинг, а вот к бриллиантам равнодушна. Драгоценным камням она предпочитает бижутерию и модные тренды. Кроме того, исполнительница любит путешествовать. В этом году певица посетила Ямайку, Испанию, Японию и Францию.

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