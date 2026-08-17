Филипп Киркоров со слезами на глазах заговорил о завершении карьеры

Филиппу Киркорову 59 лет, пока артист полон сил и дает концерты, но через пару лет встанет вопрос об уходе на пенсию. Мысли об этом тяготят поп-короля.

Во время празднования дня рождения "Мисс БРИКС 2026" Валентины Алексеевой Киркоров пообщался с журналистами и откровенно ответил на вопросы. Артист не стал маскировать переживания за привычной маской уверенного в себе поп-короля и честно признался, что не смог совладать с нахлынувшими чувствами. Сама возможность заката творческой эпохи довела исполнителя хита "Цвет настроения синий" до слез.

"Я расплакался. Просто представил, как меня на колясочке вывозят на сцену", — с дрожью в голосе поделился Киркоров.

По словам артиста, картина беспомощной старости в инвалидном кресле пугает его. Киркоров не хотел бы до последнего вздоха выходить на сцену. Но при этом Филипп подчеркнул, что прямо сейчас уходить на покой он не планирует. В качестве главного ориентира и личного источника вдохновения Филипп Бедросович назвал легендарную американскую диву Шер, которой 80 лет.

Киркоров напомнил, что, несмотря на почтенный возраст, зарубежная звезда продолжает активно зажигать перед многотысячными залами, демонстрирует потрясающую форму и вовсю строит личную жизнь. Для самого Филиппа сцена остается главным смыслом существования, без которого жизнь просто потеряет все краски. Пока есть силы, Киркоров пообещал радовать своих поклонников.