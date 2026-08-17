"Мы в беде": российский губернатор призвал бороться с матом

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов призвал жителей региона начать борьбу со сквернословием. В своих соцсетях чиновник заявил, что использование нецензурной лексики становится "более обиходным, обыденным".

Осипов посетовал, что мат всё больше молодеет и брань слышно даже из детских уст. По словам губернатора, сам он вырос в окружении фронтовиков и с детства слышал от них истории о войне. Бабушка Осипова ушла на войну в 21 год и была связисткой в авиационных частях. Женщина рассказывала, что на фронте негативно относились к мату.

"Не матерились вообще. Во время какой-то резни или атак какие-то словца могли вылететь и за это потом им было стыдно", - сказал Осипов.

Глава региона поделился воспоминаниями бабушки: если во время боев у летчиков вырывались бранные слова, они после этого приходили и извинялись. Он призвал не допускать распространения мата в повседневной жизни.

"Призываю забайкальцев начать борьбу со сквернословием. Осознанно подойти к этому, потому что на самом деле мы в большой беде", - заключил Александр Осипов.