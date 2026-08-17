"Они будут как животные": Лайма Вайкуле высказалась о молодых россиянах

После начала СВО Лайма Вайкуле как с цепи сорвалась. Известная певица то и дело выступает с выражениями, которые одно чудовищнее другого, считают пользователи Сети.

Так, в интервью радиостанции Deutsche Welle* Лайма Вайкуле высказала свои опасения относительно перспектив молодого поколения в России. По ее мнению, сегодня молодые люди в России "несчастны".

"Они же люди мира, они знают языки, мир открыт для них — но теперь всё это будет закрыто, и они будут как животные там жить, как мы жили", - заявила певица.

Кроме того, Лайма Вайкуле призналась, что стыдилась быть рожденной в СССР. По ее словам, выезжая за границу, она всячески скрывала знание русского языка – при том, что за рубежом ее слушали исключительно эмигранты, как и она говорившие по-русски.

"Я приезжала в Америку, и мы сразу переходили на английский, чтобы они не услышали, что мы говорим по-русски, что мы знаем русский, чтобы только не думали, что мы из совка", - поведала артистка.

Лайма Вайкуле подчеркнула, что никогда не смотрела советских новостей, не читала советских газет, потому что думала, что они "врут". "Я просто была безнадежным антисоветчиком всегда", - заключила Вайкуле.

Интервью артистки вызвало большой резонанс в Сети. Многие интернет-пользователи раскритиковали певицу за ее слова и "неблагодарность", напомнив, что как раз в СССР она каталась как сыр в масле и зарабатывала миллионы.

Ранее Лайма Вайкуле сообщила, что готова взять в руки автомат и пойти воевать против России. А до этого певица объявила, что "содержала весь Советский Союз, выпуская свои диски…".

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