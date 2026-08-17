Мария Львова-Белова рассказала о поддержке семей с детьми

Каждая российская семья должна получать помощь своевременно и комплексно, независимо от места проживания. Об этом заявила лидер предвыборного федерального списка "Единой России", уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

В интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову она подчеркнула: задача государства - сделать так, чтобы рождалось больше детей, а многодетные семьи чувствовали заботу. При этом важно, чтобы все меры поддержки были синхронизированы с реальной жизнью.

"Что касается семей участников СВО – это отдельный пакет мер поддержки, и они должны быть оказаны качественно и своевременно. Я, когда с ними встречаюсь, я говорю, вы отдали самое дорогое - своих мужей, своих отцов на защиту Родины. Наша задача, чтобы здесь, в тылу, они эту заботу и защиту получали", - отметила Мария Львова-Белова.