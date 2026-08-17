ДТП с участием автобуса на северо-востоке Москвы попало на видео

Один человек погиб, еще девять пострадали в серьезном ДТП на северо-востоке Москвы. Авария произошла сегодня рано утром на пересечении дублера Дмитровского и Долгопрудненского шоссе.

Это момент столкновения. Видно, что автобус движется по своей полосе. Когда в его боковую часть врезается грузовая машина. В Дептрансе уточнили, что речь идет об автобусе 746 маршрута коммерческого перевозчика.

По предварительным данным, виновник аварии - водитель грузовика - проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Уточнятся, что ночью он перевозил груз. А после короткого отдыха снова сел за руль. В больницах города находятся 6 человек. Помощь им оказывают в полном объёме.