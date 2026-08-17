Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО

Москва является лидером среди регионов по динамике роста выручки пищевой промышленности. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере "Макс". Продукция отрасли пользуется спросом по всей России. Постоянно растут и поставки в соседние страны.

Здесь, кажется, смешалось все: и традиции, и технологии. Готовят не только по старинным рецептам, но и трестируют новейшие модные блюда. Место, где пельмени все еще лепят руками, чтобы вкус был, как у домашних.

Вот так изящно один сотрудник может слепить за день 30 килограммов пельменей - 2500 штук. А ведь в смену выходит более 10 человек в этот цех. Глядя на эти масштабы, тонна муки, которую используют на предприятии в сутки, уже не удивляет. Только хлеба здесь 30 видов.

"В кулинарии мы используем разные процессы, которые нам позволяют как сокращать время приготовления, так и увеличивать срок годности. Вакуумная варка, шоковая заморозка и технологии. Некоторые процессы мы смогли сократить до 10 раз", - рассказала Наталия Вдовина, директор по производству.

В том числе благодаря технологическим ноу-хау. Эта подовая печь с автоматическим погрузчиком. Каждая продукция ждет свой вагон. Технологический процесс выстроен так, что все время и температуру запекания выстраивают под каждую конкретную выпечку.

До 300 градусов. За 1 час можно испечь 500 килограммов продукции. Это самый первый запуск подовой печи с автоматическим подсадчиком - это тот случай, когда точно можно сказать - вот теперь производство официально стартовало. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что город готов помогать перспективным проектам:

"За последние 5 лет объём выручки столичных пищевых предприятий увеличился почти на 80%. По оценкам, к 2030 году он может вырасти ещё примерно на 45%, достигнув 1,2 трлн рублей. Таких результатов удалось добиться в том числе благодаря механизму масштабных инвестпроектов, который мы запустили несколько лет назад. Город предоставляет инвесторам земельные участки для строительства промышленных производств по льготной арендной ставке - 1 рубль в год. Новые предприятия пополняют бюджет столицы и обеспечивают жителей рабочими местами и качественной продукцией".

А еще это 500 новых рабочих мест. В рамках антикризисной поддержки Москва помогает не только пищевым компаниям. Это предприятия по выпуску разного оборудования, мебели, строительных материалов, упаковки. В рамках масштабных инвестиционных проектов, отметил мэр, в столице уже возведено более 30 промышленных объектов. Для работы на которых уже вовсю идет и подготовка высококвалифицированных специалистов.

"Без поддержки города реализовать проект такого масштаба было бы сложней. Уверен, что наша фабрика-кухня - пример того, как усилия города и бизнеса создают современное производство, востребованное Москвой", - сообщил Игорь Журавлев, ресторатор, предприниматель.

Мощность новой фабрики - 100 тонн продукции в сутки. Которая будет поступать не просто в города, но и станет брендом гастрономической культуры столицы.