Маркетплейсы наводнил поддельный кофе: злоумышленников уже нашли

Для одних утренний кофе - священный ритуал, для других - возможность на нём заработать. Эти трое хитрых предпринимателя выбрали второй вариант, но пошли к нему преступным путём. Попытались обогатиться на человеческом соблазне слишком простым способом. Вместо того, чтобы идти к успеху, набивая шишки, решили воспользоваться уже известным, но всё-таки чужим именем, и заворачивать в их бренд вместо кофе порошок неизвестного происхождения.

Схема оказалось проще экспрессо. Подозреваемые даже не задумывались над технологическим процессом. Попросту закупали уже готовый контрафакт, а затем размещали объявления на популярном маркетплейсе. Покупатели шли за бодростью в пункт выдачи заказов, а вместо обещанного "американо" получали что-то, лишь визуально напоминающее кофе.

"Предварительно установлено, что злоумышленники организовали сбыт контрафактной продукции под видом растворимого кофе известного бренда. Они приобретали упаковки с неправомерно размещенными товарными знаками, принадлежащими российским правообладателям. Затем сообщники публиковали на популярном маркетплейсе объявления и продавали поддельный напиток через пункт выдачи заказов на Ярославском шоссе в Москве", - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Хитроумных бизнесменов задержали в Подмосковье. Здесь же был и склад контрафактной продукции. Не только пачки и документы, но и оборудование для фасовки, деньги, а главное — сотни коробок с подделками. Что внутри - теперь предстоит выяснить экспертам. И результаты вряд ли обрадуют кофейных гурманов.

"Оперативники при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемых в Московском регионе", - сообщила Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Фигуранты отправлены под домашний арест. Полицейские предупредили - если цена слишком хороша, чтобы быть правдой, возможно, покупатель платит не за напиток, а за лихой эксперимент злоумышленников, к тому же, порочащий репутацию чужого бренда. Теперь задержанным придется отвечать перед законом, и их утро вряд ли будет начинаться с чашки ароматного кофе.