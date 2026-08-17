В Москве пройдет 11-й этап программы "Миллион призов"

Участники столичного онлайн-голосования на предстоящих в сентябре выборах депутатов Госдумы девятого созыва получат гарантированные призы в рамках акции "Выбираем вместе 2026" программы "Миллион призов".

Об этом сегодня журналистам сообщил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов. Он отметил, что это уже 11 по счету акция, в прошлых 10 участие приняли более пяти с половиной миллионов человек из них свыше четырех миллионов жителей.

Важно, что принять участие в акции смогут не только московские избиратели, но и все граждане России, решившие голосовать в столице включенные в список избирателей по месту нахождения.

"Так как это выборы во всех регионах будут проходить, не нужно будет человеку, работающему в Москве, ехать к себе, где он зарегистрирован, тратить на это деньги, ему просто достаточно зарегистрироваться. Получить от 1 тысячи до 50 тысяч призовых баллов, которым можно будет воспользоваться на сайте программы "Миллион призов". Один бал приравнивается к рублю", - сообщил Владимир Платонов.

Потратить балы можно будет на покупки в магазинах, досуговые мероприятия, пополнить карту "Тройка", направить на благотворительность, и это далеко не всё. Напомним, выборы депутатов Государственной Думы пройдут с 18 по 20 сентября.