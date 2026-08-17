Биостанция парка "Лосиный остров" превратилась в "зоо-ясли"

Биостанцию парка "Лосиный остров" впору переименовывать. В "зоо-ясли" или "био - детский сад". Все, кто сюда попадают, начинают плодиться и размножаться со страшной силой. Дети чувствуют себя великолепно. Альпака Карамелька уже догнала по росту и весу своего старшего друга Марсика.

Камерунские, нубийские и русские белые козлы идут на рекорд. Детей так много, что обычные имена закончились. Начали называть в честь специй и молочных продуктов. В одном вольере сейчас совместно резвятся Анис и Тмин - со Сметаной и Кефиром.

Место притяжения туристов - молодая семья муфлонов. Изящные, грациозные, бесконечно верные друг другу - они спустя полгода после переезда в парк принесли потомство. Ласковая и обаятельная Звездочка родилась 12 апреля - в День космонавтики.

"Звездочка, как и положено малышу, следует за своей мамой. Мамочка у неё довольно трусливая. Поэтому она перенимает осторожность своей родительницы. Но папа у неё очень общительный, дружелюбный. И поэтому она уже значительно более смелая, чем своя собственная мама", - рассказала Ольга Зырянова, главный специалист по экологическому просвещению ЭПК "Лосиная биостанция".

Не менее смелый и общительный Лунтик растет как на дрожжах. Юный лама ластится к многочисленным посетителям и с удовольствием следит за малышами. У его соседей - маралов - недавно появилось потомство. Правда, кто это - мальчики или девочки - пока сказать сложно.

"У нас есть два гарема - у Беляша и у Василия. Есть девушки, есть свои отношения с ними. И благодаря этому у нас каждый год рождаются малыши", - отметила Елена Коверга, заместитель директора по связям с общественностью ФГБУ "Национальный парк „Лосиный остров“.

В этом году появились сразу трое оленят. Аппетит у всех прекрасный. Мамы счастливы. Папы довольны. А в это время сын Василия - еще один счастливый отец, Беляш ждет поздравлений и угощений в своём гигантском вольере. С сочной травой, собственным небольшим озером. Там сейчас греется под солнышком его очаровательная дочка. Скоро она осмелеет, станет много общаться. Как звезда национального парка - лосиха Дина.

Она давно - практически ручная. Каждый день встречает и провожает посетителей. Всем своим довольным видом доказывая: главное в жизни - это доброта. И любовь.