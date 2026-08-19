Москвичей удивила цветущая на Манежной площади сирень

Немало удивлены были москвичи, оказавшиеся в эти дни на Манежной площади. Они заметили там цветущую сирень в августе. На самом деле, это лагерстрёмия. В народе её называют индийской сиренью. Хотя с обычной, привычной нам, они просто похожи. И то, если не рассматривать соцветия внимательно.

Эти растения не являются родственниками. Более того, лагерстрёмия, в отличие от сирени, тяжело переживает минусовые температуры, поэтому в нашей стране ее можно увидеть в основном на черноморском побережье. Впрочем, в экспозицию на Манежной площади вошли и другие редкие для средней полосы растения.