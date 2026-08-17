Собянин: Уникальный производственно-пищевой комплекс открыт на западе Москвы

Современный производственный комплекс пищевой промышленности открылся на западе Москвы. Он построен при поддержке столичного правительства и механизму масштабных инвестиционных проектов. Программа была запущена несколько лет назад. За это время возведены уже 30 промышленных объектов, сообщил Сергей Собянин.

Мощность новой, высокотехнологичной фабрики составляет до 100 тонн продукции в сутки. Ее будут поставлять в рестораны бренда, расположенные в Москве и Московской области.

"Москва — лидер среди регионов России по динамике роста выручки пищевой промышленности. В городе около 360 предприятий этой отрасли, на них трудятся свыше 65 тысяч человек. Продукция пользуется спросом по всей России", - написал мэр в соцсетях.

Помимо российских регионов, товары также поставляют в Беларусь, Казахстан и другие страны СНГ.