Оставивший жену и детей Вдовиченков превозносит Лядову: "Она у нас мозг"

13 августа исполнилось 55 лет известному актеру Владимиру Вдовиченкову. По такому поводу был представлен документальный фильм, посвященный артисту.

Примечательно, что сниматься в нем четвертая супруга Владимира Вдовиченкова, актриса Елена Лядова, отказалась. Известно, что она не любит выносить на публику детали личной жизни.

Сам юбиляр признался, что отнесся к такой позиции супруги спокойно и не пытался заставить ее изменить свое решение. "Елена не любит никого посвящать в личную жизнь. Я готов отдаться вам на растерзание, а она — нет", - заявил актер.

Вдовиченков и Лядова вместе почти десять лет. По мнению Владимира, Елена во многом его дополняет. "Я вижу, скажем так, стратегически главное. Она другое... Я не умею видеть мелочи в частности. Она всегда мне подскажет, всегда направит, всегда скажет, как лучше сделать. У нее IQ больше 175. Поэтому не стыдно признаться в том, что она у нас мозг", - нахваливает супругу артист.

Также он отметил, что за годы совместной жизни они научились принимать особенности друг друга и не вмешиваться в профессиональные дела. Так, им бывает непросто совмещать любовь и работу, особенно когда они оказываются на одной съемочной площадке. Поэтому супруги стараются выбирать проекты отдельно.

Отметим, что у Елены и Владимира общих детей нет. У Вдовиченкова есть сын Леонид от второй жены и дочь Вероника от актрисы Ольги Филипповой. Старший наследник живет в Санкт-Петербурге, а младшая наследница учится в Москве. Никто из них не захотел идти по отцовским стопам.

"Когда с детства папа принадлежит всем, мне кажется, детей это тоже чуть-чуть раздражает... Они не должны танцевать по чьей-то прихоти. Поэтому я отношусь к этому очень спокойно и даже с уважением. Ребенок — индивид, а ты разбирайся сам со своим кино", - заключил Вдовиченков.

Не так давно 55-летний актер стал дедом, у Леонида родился сын Михаил. Мальчик еще совсем маленький. Актер выразил надежду, что когда внук подрастет, они станут настоящими друзьями.

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