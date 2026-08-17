Коллегам стало стыдно: Незлобин скотски вёл себя на благотворительном концерте

Александр Морозов стал гостем шоу "Натальная карта". В откровенном разговоре с ведущими актер признался, что пару лет назад пережил очень неприятный опыт работы с комиком Александром Незлобиным.

"Мне Господь дал испытание познакомиться с очень нехорошим человеком и плохим артистом Незлобиным", — поделился актер.

По словам Морозова, его попросили провести благотворительный концерт в поддержку детей с различными заболеваниями. Актер согласился. Он должен был работать в паре с Александром Незлобиным, так решили организаторы вечера.

Артисты не были знакомы, сценарий им тоже не дали, поэтому Морозов приехал пораньше, чтобы уладить с коллегой эти вопросы. "Я, естественно, приезжаю на площадку где-то там часа за полтора, за два. Прихожу, человека нет. Я организатору говорю: "А где нам по сценарию посидеть, обсудить какие-то моменты, познакомиться?" Нам вести большой вечер в дуэте. Это серьёзная вещь", — рассказал Морозов.

Но Незлобин появился лишь за 15 минут до начала мероприятия. Звезда "Кривого зеркала" не стал устраивать скандал, а сам пошел в гримерку к младшему коллеге, чтобы познакомиться. "Я захожу в гримёрку, а там кресло по центру. Человек сидит нога на ногу, и рядом полуголая девка у него сидит какая-то. И он жвачку жуёт. "Здравствуйте, Саша. — я говорю. Мы с тобой сегодня ведём". "Да ладно, чё ты паришься", — ответил Незлобин", — пересказал Морозов.

Александр хоть и был шокирован поведением коллеги, но "проглотил, потому что впереди была большая работа". Но после начала вечера хамство со стороны Незлобина не прекратилось.

"Мы ведём для детей, собираем деньги. Человек выходит и начинает ругаться матом перед этой уважаемой публикой. Но когда посередине этого марафона он просто подошёл ко мне и говорит: "Слышь, ну тут я же не за бабки, а у меня там концерт за бабки, поэтому давай сам отдувайся, я поехал". И уезжает. Как я должен? Что я должен? Как относиться к таким артистам?" — развел руками Морозов.