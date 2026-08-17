Глава Ненецкого автономного округа доложила Путину о развитии региона

Два новых месторождения заработают в Ненецком автономном округе в этом году - сообщила сегодня Владимиру Путину губернатор региона Ирина Гехт на встрече в Кремле.

Говорили об экономическом и социальном развитии. Отдельное внимание уделили актуальной для севера проблеме - переселению из ветхого и аварийного жилья. В округе строят семь новых домов. В следующем году люди отметят новоселье.

Действует программа по привлечению врачей. Сельские населенные пункты оснащают связью. В регионе действует почти 200 мер поддержки различных групп населения. В том числе - участников СВО и их семей. Каждый десятый мужчина подписал контракт.