Елена Товстик схватилась за голову от творящегося с Романом: "Снял кресты с моих детей троих"

Дибровы и Товстики развелись почти год назад, но скандал на Рублевке все не утихает. Пока Полина наслаждается жизнью с миллиардером, брошенная жена Романа шокирует общественность откровениями.

Елена публикует на своей странице в соцсети грязные секреты отношений Дибровой и Товстика. Многодетная мама уверяет, что Полина лишь притворялась подругой, на самом деле ростовская красавица сразу положила глаз на миллиардера и на протяжении 10 лет его соблазняла.

Диброва поначалу терпела нападки бывшей подружки, но в итоге не выдержала и написала на Товстик заявление. Теперь Елену ждут судебные разбирательства.

Бывшая жена Романа была шокирована ответом Полины. Многодетная мама выдала очередной компромат. Елена опубликовала два архивных фото — себя в окружении детей и бывшего мужа, а также Полину с Романом и детьми. Оба снимка сделаны у церкви.

"Церковь, где мы крестили наших детей. Наш семейный храм, куда всех детей водила на причастие, превратился в оскорбление чего-то тайного и святого! Эта сожительница одержима завистью и злостью, пришла в нашу святыню и по моим следам сделала фото, копируя мою семью с моими детьми и моим мужем, и выставила это в Пасху на том же крыльце и у этой же иконы! Что это за чертовщина!" — поделилась своей болью Товстик.

По словам Елены, рядом с Полиной Роман изменился, стал занимается эзотерикой. "Снял кресты с моих детей троих, и ушел в темный мир блуда, греха, помутнения здравого смысла", — разоряется женщина.