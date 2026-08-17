Яна Чурикова показала, как выглядела с крайней формой анорексии: больно смотреть

Яна Чурикова считается одной из самых известных и востребованных ведущих на отечественном телевидении. Она стояла у истоков культовых музыкальных проектов. Например, "Фабрики звезд". Чурикова вела это шоу на протяжении девяти сезонов.

В недавнем интервью телеведущая призналась, что тогда чувствовала себя крайне плохо. Дело в том, что у нее развилось расстройство пищевого поведения. По словам Чуриковой, на первом концерте "Фабрики звезд" она была "в своей самой худой модификации".

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Яна Чурикова выложила фото того времени. Она показала, как выглядела будучи крайне истощенной.

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"Это фото из 2002-го. Тут я хотела быть худой. У меня крайняя форма анорексии, я плохо запоминаю тексты, у меня тремор рук, аменорея и весь сопутствующий букет", - сообщила Яна Чурикова.

Самое интересное, утверждает телеведущая, что в то время она себе нравилась и ее все устраивало. Однако теперь Чурикова понимает, что на самом деле ей нужна была помощь, потому что ее здоровье оказалось сильно надорвано. "Нужно было дойти до дна, осознать, что это не норма, и начать долгий путь к восстановлению", - констатировала известная ведущая.

Яна Чурикова дала понять, что не одобряет современный тренд на худобу, достигнутую при помощи уколов, подавляющих аппетит, который сейчас очень популярен в мировом шоу-бизнесе. Многие знаменитости доводят себя буквально до состояния скелета, обтянутого кожей, не понимая, когда следует остановиться. В результате это пагубно сказывается на здоровье, подчас калеча его навсегда.

"Нам в медиа нужна репрезентация разных форм тела!" - высказала мнение Чурикова.

Интересно, что в комментариях многие ее поддержали, а также выразили ужас при виде фото ведущей с анорексией.

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