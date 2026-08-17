Собянин рассказал о развитии территории Сколково

Столичные власти продолжают развивать территорию Сколково, рассказал в своем канале в Мах Сергей Собянин.

По словам мэра, здесь уже работает одноименный инновационный центр, рядом формируются крупные научно-технологический и медицинский кластеры.

Кроме этого, создается точка притяжения для креативных индустрий. Кластер видеоигр и анимации уже действует, в ближайшее время появится кластер медиатехнологий.

Также на территории работает уникальная инновационная школа "Сколка". Подробности - в посте главы города.