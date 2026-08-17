Мария Круглыхина из "Дома-2" родила четвертого ребенка

Осенью прошлого года Мария Круглыхина, прославившаяся после участия в скандально известном телепроекте "Дом-2", вышла замуж в третий раз. Теперь она сообщила, что родила четвертого ребенка.

Радостной новостью звезда реалити-шоу поделилась на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". "Добро пожаловать в мир, малышка. 15.08.2026 в 21.50 родилась наша девочка. Так быстро я еще не рожала. Схватки начались к шести вечера, даже боялись не успеть в ближайший роддом. Только уложили на родильный стол, поставили ктг, как схватки усилились и после раскрытия 5 см в течении часа начались стремительные потуги. Великое счастье родить человека!" - объявила счастливая многодетная мать.

Круглыхина отметила, что супруг присутствовал в палате во время родов. Он поддерживал жену изо всех сил. "Лешенька, родной мой, у тебя как раз сегодня день рождения, с подарком мы успели, осталось нас домой забрать и любить до конца концов", - обратилась к супругу Мария.

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в поздравлениях и добрых пожеланиях. Напомним, первым мужем Марии Круглыхиной стал другой участник "Дома-2" Сергей Адоевцев. Собственно, за ним она и пришла на проект. Парочка много скандалила, но в итоге они сыграли свадьбу на телешоу. Мария родила от него дочь, но Адоевцев запил, брак рухнул.

Позже Круглыхина встретила будущего второго супруга Михаила, от него она родила еще дочь и сына. Но мужчина, по словам Марии, отобрал у нее жилье и выставил с детьми на улицу.

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