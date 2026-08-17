Трамп пригрозил "разбомбить Оман к чертям"

Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что если Оман встанет на пути урегулирования конфликта с Ираном, то США нанесут удар.

"Если Оман встанет на пути, мы разбомбим их к чертям", - сказал президент США.

Также глава Белого дома сообщил, что США поддерживают связь с руководством иранского Корпуса стражей исламской революции по неофициальным каналам.

Тем временем стало известно, что американские военные эмоционально выгорели из-за конфликта с Ираном. Несколько моряков авианосца "Авраам Линкольн" пытались выпрыгнуть за борт.

Ранее Трамп отказал Зеленскому в поставках оружия. Подробности - в репортаже "ТВ Центра".