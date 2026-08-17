Минтранс опроверг изменение порядка хранения данных пассажиров

Российские власти не планируют менять порядок хранения и обработки персональных данных пассажиров. Об этом рассказали в понедельник, 17 августа, в Министерстве транспорта России.

Ведомство отреагировало на публикации ряда средств массовой информации о том, что в России якобы появится единая база с паспортными данным, сведениями о маршрутах, датах поездок и прочими сведениями о пассажирах.

Как уточнили в Минтрансе, вся информация о поездках по России собрана в единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности. Сведения из этого ресурса применяются в статистических целях исключительно в обезличенном виде, без указания персональных данных граждан.

Недопонимание могло возникнуть в связи с подготовкой в министерстве проекта приказа о снабжении Федеральной службы государственной статистики (Росстат) данными о ценах на билеты. Однако этот документ никак не влияет на порядок хранения пассажирских данных, сообщает ТАСС.

Сохранность персональных данных является важным требованием к работе государственных и частных органов и структур, за несоблюдение требований законодательства в этой сфере предусмотрена ответственность. Так, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал, что вывешивание в подъезде или в другом общественном месте списка должников по оплате коммунальных услуг грозит штрафом для управляющей компании.

Однако нередко персональные данные оказываются скомпрометированы по вине самих граждан. Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко напомнил, что доверчивость может привести к неприятным последствиям. Например, установка навязанного злоумышленниками приложения обернется утратой персональных данных и денег со своих счетов.