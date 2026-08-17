В Североатлантическом альянсе разработали стратегию на случай вооруженного конфликта с Россией, которая предполагает прямое нанесение ударов по территории Калининградской области.

Как пишет Bild, в рамках стратегии НАТО планирует сосредоточиться на противодействии беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и ракетам.

При этом предполагается прямое нанесение ударов по объектам в России, Калининградской области с дальнейшим переходом на остальную часть государства, а также формирование некой автономной зоны на границе с Беларусью.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков рассказал, что Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) предлагала НАТО диалог, но Североатлантический альянс оставляет это без внимания. Масадыков подчеркнул, что путь к формированию новой архитектуры региональной и мировой безопасности должен основываться на рациональном подходе и консенсусе.

При этом член думского комитета по обороне Андрей Колесник предупреждал, что "вся матушка Россия всей мощью навалится на того, кто хотя бы посмеет косо взглянуть на Калининградскую область, а тем более проявить какие-то агрессивные намерения".