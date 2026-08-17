В Госдуме призвали проверить высказывания Канье Уэста перед концертами в России

Министерство культуры должно проверять иностранных артистов, которые собираются приехать в Россию с концертами. Об этом, комментируя предстоящее выступление в Санкт-Петербурге рэпера Канье Уэста, заявил депутат Госдумы Николай Новичков.

По его мнению, необходимо изучать творческий путь и высказывания зарубежных исполнителей. Минкульт должен взять этот процесс на контроль.

"Если есть подозрения на связь с нацизмом, на связь с критикой специальной военной операции, с неуважением к России, к русскому народу, то таким исполнителям в России не место", — сказал депутат в беседе с "ТВ Центром".

О планах Канье Уэста выступить в России стало известно в понедельник, 17 августа. Концерты пройдут в Санкт-Петербурге 9 и 11 октября. Стоимость билетов начинается от 9 тысяч рублей, VIP-ложа обойдется в 160 тысяч, танцпол — от 25 тысяч рублей.

В 2025 году рэпер должен был дать концерт в России, но планы поменялись после публикаций Уэста в соцсетях. Там он назвал себя нацистом, заявил о любви к Гитлеру, а затем выпустил футболки со свастикой.