Эдита Пьеха готовится вернуться на сцену: "Я дрожу уже сейчас"

Недавно Эдита Пьеха отметила 89-летие. Когда-то она считалась одной из самых востребованных и успешных артисток на отечественной эстраде. Певица прославилась благодаря неповторимому тембру, изысканному стилю, интересному репертуару. Кроме того, она выгодно отличалась каким-то особым шармом.

На протяжении многих лет Эдита Пьеха выступала на сцене. Однако последние годы певица ведет затворнический образ жизни. После завершения карьеры артистка поселилась в пригороде Санкт-Петербурга, в деревне Северная Самарка.

Артистка живет одна, за ней присматривает персонал, однако она находится на постоянной связи с единственной дочерью Илоной Броневицкой, а также регулярно общается с внуком Стасом Пьехой.

И вот на днях стало известно, что Эдита Пьеха готовится к большому концерту в честь своего грядущего 90-летия. Певица рассчитывает, что он состоится летом 2027 года в БКЗ "Октябрьский" (Санкт-Петербург), передает "Мир новостей".

"Я дрожу уже сейчас. Очень волнуюсь, потому что для меня выход на сцену — это всегда волнение, переживание. Не потому, что я трусиха. Нет. Творчество трепещет. Придется выпить флакон валерьянки", - призналась прославленная артистка.

По словам певицы, готовность участвовать в мероприятии уже высказали Татьяна Буланова и Игорь Корнелюк. Вероятно, присоединятся и другие знаменитости. Подразумевается, что выступят дочь Илона Броневицкая и внук Стас Пьеха. Эдита Пьеха заявила, что именно они сейчас занимаются организацией будущего концерта.

Журналисты связались с единственной дочерью культовой артистки, чтобы узнать детали. Однако Илона Броневицкая дала понять, что впервые слышит о концерте. "Никаким концертом я не занимаюсь. Никаких подробностей не знаю. Откуда мне знать? Звоните тому, кто это все запланировал", - сказала репортерам она.

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