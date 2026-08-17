Загадочно пропавшую более двух лет назад Анну Цомартову нашли в Дагестане?

Анна Цомартова пропала больше двух лет назад. После соревнований в Каспийске студентка университета МВД вышла прогуляться к морю и не вернулась.

Первая версия о том, что Цомартова утонула, так и не подтвердилась, а родители и друзья не прекращают поиски. Они уверены — Анна жива. На то, что студентка спланировала побег, указывает ряд знаков. Близкие девушки считают, что ее завербовали.

Мама Анны Диана Цомартова в своем блоге рассказывает, как продвигаются поиски. Студентку ищут в разных странах, но пока безрезультатно. Несколько раз похожих на Анну девушек видели за границей, но информация о том, что это была именно Цомартова, не подтвердилась.

Внезапно в августе похожую спортсменку девушку заметили в Дагестане. Сразу несколько свидетелей видели точную копию Анны. Они обратились в правоохранительные органы, но проверка до сих пор не проведена.

"Мне позвонила жительница Дагестана и сказала, что видела якобы похожую на Анечку девушку в Дагестане. Это было в Буйнакске. Она сказала, что девушка шла по улице Гоголя 15 августа во временном интервале примерно с 15:50 до 16:00. Я сразу попросила ее обратиться в 112. Девушка так и сделала", — поделилась Цомартова с порталом 161.RU.

Диана рассказала, что звонившая ей женщина уверена, что видела пропавшую студентку, мол, все приметы сошлись. "Она говорит: "Та девушка шла в спортивном костюме по сезону или что-то вроде толстовки летней. Мы ахнули. Это 100% Аня. Мы начали друг другу говорить и переспрашивать, смотреть фото, сравнивать и потом сразу написали вам и позвонили", — сообщила мать спортсменки.

Цомартова переживает, что след ее дочери снова затеряется, так как правоохранители не спешат отрабатывать заявление. "Обычно оперативные службы оперативно отрабатывают такие вызовы, но пока мне никто не перезвонил для уточнения деталей или подтверждения информации. Но после этого звонка все закончилось. <…> Из других регионов за день проверку проводят, звонят мне и спрашивают: "Куда вам скинуть фотографию?", чтобы я подтвердила или опровергла сообщение. Я надеюсь, мне все же позвонят и начнут проверку там", — отметила Диана.