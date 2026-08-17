Москвичам рассказали о погоде в конце августа и в сентябре

Конец августа в Москве будет мало отличаться от климатической нормы. Такой прогноз дала в понедельник, 17 августа, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, последняя декада лета начнется с теплой и преимущественно сухой погоды. По ночам пока будет по-летнему тепла, днем максимальная температура будет составлять 21-26 градусов.

Однако 23 августа прогнозируется дождь, южный ветер сменится западным, порывистым, в Москве станет прохладнее. Последняя пятидневка лета обещает примерно 10-15 градусов ночью и 14-19 градусов днем.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что наступающая осень в Москве будет характерна резкими изменениями погоды. Жителям столицы обещают перепады "от хороших периодов с теплом до резких похолоданий", причем "характер погоды будет меняться буквально на глазах", сообщает РИА Новости.

Однако этому будет предшествовать как минимум неделя летней погоды: семидневка, начавшаяся 17 августа, обещает температуру до плюс 27 градусов. Как рассказала ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина "Интерфаксу", в рабочие дни ожидаются кратковременные дожди, но "пока еще погода летняя сохраняется".

Между тем температура воды в Москве-реке опустилась до 17 градусов, что означает закрытие купального сезона с метеорологической точки зрения. Учитывая похолодание в столичном регионе, особенно по ночам, а также сильный ветер едва ли вода потеплеет.