Силы беспилотных систем украинской армии жалуются на проблемы с запуском беспилотников по мишеням на территории России. Командир 413-го полка Евгений Карась заявил, что причиной затруднений стала блокировка терминалов Starlink.

Как пишет Le Monde, Карась подтвердил невозможность "направлять наши дроны к цели на большой глубине" из-за отсутствия "технических средств для поддержания связи с аппаратом", поскольку Starlink не работает в России.

Запущенные ВСУ аппараты теряют сигнал, поэтому украинским боевикам приходится заранее программировать траекторию полета беспилотников, заявил командир полка.

Ранее источники рассказали, что американский предприниматель Илон Маск отказал киевскому режиму в помощи. Он хочет избежать эскалации, поэтому не позволяет использовать Starlink для наведения ударов вглубь территории России. Бизнесмен твердит, что пора заключать сделку.

Тем временем польский министр иностранных дел Радослав Сикорский пригрозил, что Варшава перестанет оплачивать терминалы Starlink для Украины. Однако причиной такой угрозы стали не политические разногласия с Киевом, а изъятие Польши из европейского региона связи для пользователей терминалов Starlink, который включает более 30 стран.