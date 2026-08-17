Названа причина смерти Хайден Панеттьери

Звезда сериалов "Нэшвилл и "Вспоминая Титанов" Хайден Панеттьери скончалась в США. Бывшей девушке Владимира Кличко было 36 лет.

Накануне гибели Хайден со своим возлюбленным Брайаном Хикерсоном улетели из Лос-Анджелеса на юг страны. Тогда актриса чувствовала себя хорошо.

Однако уже через несколько часов звезде сериалов потребовалась экстренная медицинская помощь. Как сообщили TMZ представители полиции, 16 августа правоохранители выезжала на происшествие, связанное с Панеттьери, и в настоящее время проводится расследование того ЧП.

Инсайдер издания пояснил, что звонок в 911 поступил в 13:50 по местному времени, предположительно, звонил друг Хайден. Полицейские и сотрудники скорой помощи получили сообщение о тяжелом состоянии молодой женщины, она находилась без сознания в доме в Гринвилле, штате Южная Каролина.

Спасатели пытались реанимировать актрису с помощью "современной кардиологической системы жизнеобеспечения". Ей вставили дыхательную трубку и пытались восстановить сердечный ритм. Но в 14:32 медики признали Хайден мертвой. По предварительным данным, причиной смерти бывшей любовницы Кличко стала остановка сердца на фоне передозировки запрещенными препаратами.