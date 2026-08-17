Изрезанный тризуб, книга и футболки, залитые краской: перелет Варшава - Цюрих обернулся для ярой украинской патриотки, которая, разумеется, проживает в Европе, значительными потерями. В аэропорту польской столицы ее чемодан досмотрели с пристрастием. В ответ и украинцы начали свою борьбу. Они рвут листы бумаги, раскрашенные в цвета польского флага. Но реальных рычагов давления у Киева нет. Зато у поляков их достаточно. Из-за российских ударов по черноморским портам экспорт украинской сельхозпродукции по морю фактически остановился. На этом фоне Польша тут же заявила, что через свою территорию украинское зерно не пустит. Но что еще хуже, Варшава отказывается передавать украинцам свои запасы ракет для систем Patriot, которые сейчас по миру клянчит Зеленский.

Британское издание Telegraph приводит цифры: в год США производят около 650 соответствующих ракет-перехватчиков. И если такие темпы сохранятся, на восстановление прежних запасов понадобится не менее двух лет.

"Согласно недавней оценке Центра стратегических и международных исследований, за время войны с Ираном США израсходовали около двух третей арсенала Patriot. На сегодняшний день эти системы используются в девятнадцати странах, включая Германию, Польшу, Украину, Японию, Катар, Саудовскую Аравию и Египет. Почти все они зависят от поставок из США, а это означает, что любой дефицит в Америке фактически становится глобальным", - также говорится в материале.

Фактически Киев оказался в тупике. Деньги на покупку ракет есть. Спасибо щедрым европейцам. А вот купить столь необходимые боеприпасы негде. Еще одна проблема, которая постепенно обостряется, связана с нехваткой личного состава ВСУ. По данным украинской полиции, в списке уклонистов числится свыше полутора миллионов человек. Их сейчас активно ищет ТЦК. Но в случае поимки всегда есть возможность откупиться. Но власти на это закрывают глаза. Потому как часть взяток уходит наверх. Украинские СМИ сообщают, что антикоррупционные органы готовятся выдвинуть еще одно обвинение бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку. Речь как раз идет о незаконном обогащении. В том числе за счет тех кредитов и помощи, что европейцы направляют Украине.

Главный спонсор - Германия, где, похоже, грядет очередная смена канцлера. Потому как на Фридриха Мерца уже ополчились даже самые преданные соратники в родной для него партии "ХДС". Впрочем, даже смена канцлера вряд ли повлияет на курс ФРГ в отношении украинского конфликта. Или санкционной политики. На этот счет уже высказалась глава европейской дипломатии, заявив, что осенью Евросоюз готовится ввести 22-й пакет ограничений против нашей страны. И он якобы станет самым масштабным, если его, конечно, удастся согласовать.