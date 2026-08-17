Авианосец "Авраам Линкольн" срочно отзывают с Ближнего Востока после скандала

Неубранные туалеты, неработающие месяцами. Плесень на потолках, которая падает прямо в тарелки морякам на камбузе. Да и само питание на авианосце "Авраам Линкольн" оставляет желать лучшего. Что такое горячий суп, американские военные уже, наверное, позабыли. Перебиваются с хот-догов на бургеры. Чтобы разобраться в ситуации, в зону ближневосточного конфликта, где несет службу экипаж авианосца, ездил лично глава центрального командования США Брэд Купер. Впрочем, все видеокадры были предоставлены СМИ исключительно без звука.

"Недавние сообщения описывали разные взгляды на темпы оперативной деятельности, моральный дух экипажа и реалии, с которыми сталкиваются наши военнослужащие. На борту "Линкольна" я выяснил, что многие аспекты этих историй неактуальны. Вопросы, связанные с продовольствием, горячей водой и другими проблемами, которые поднимались еще несколько месяцев назад, были рассмотрены и разрешены руководством", - заявил Купер.

"Линкольн" в боевом походе уже более 260 дней. Принимает участие в вооруженном конфликте с Ираном. После того, как КСИР нанес несколько ударов по американским военным базам, в частности, в Бахрейне, логистика поставок продовольствия на авианосец нарушилась. Столь долгий морской поход не пошел на пользу ни кораблю, который от соленой воды ржавеет, ни экипажу, который медленно сходит с ума. Очень нежными и чувствительными к комфорту оказались бравые моряки военно-морских сил США.

"В последние месяцы несколько моряков, приписанных к ударной группе авианосца "Линкольн", прыгнули за борт. Они были спасены. ВМС США сообщили: "Мы не наблюдали увеличения числа суицидальных мыслей или попыток самоубийства на борту корабля. Мы серьезно относимся к благополучию каждого военнослужащего и предоставляем религиозных, медицинских и психиатрических специалистов для оценки и решения возникающих проблем", - передает CNN.

На борту "Линкольна" - пять тысяч военных. Их родные и близкие смогли достучаться не только до высших армейских чинов, но даже до президента Трампа. А тот, как заявила мать одного военнослужащего, хоть и в курсе проблемы, но совершенно не понимает, что говорит на камеру.

Тем не менее в Пентагоне решили вернуть "Авраама Линкольна" в Сан-Диего. Испытание войной с Ираном должен будет пройти другой авианосец - "Джордж Вашингтон". А до "Линкольна", кстати, не выдержал новейший "Джеральд Форд". Его экипаж не стал прыгать за борт в попытках самоубиться, а просто поджег корабль изнутри. И командование отдало приказ о возвращении авианосца на ремонт.