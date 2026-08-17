Общественный штаб: В Москве избирателям будут доступны все способы голосования

В столице состоялось первое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Участники заседания обсудили все способы голосования, доступные избирателям столицы.

На выборах 18-20 сентября москвичам будут доступны все способы голосования, сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. Сделать свой выбор можно будет онлайн, с помощью терминала электронного голосования, а также - получить бумажный бюллетень на участке по месту постоянной регистрации.

В этом году в столице появится 51 новый участок для голосования в местах притяжения горожан.

Как уточнила председатель МГИК, жителю другого субъекта необходимо будет воспользоваться системой "Мобильный избиратель", чтобы отдать свой голос в Москве.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, в свою очередь, отметил, что в Москве растет популярность электронной формы голосования, а москвичи - одни из самых продвинутых пользователей цифровых сервисов в мире.